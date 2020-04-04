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Konya'da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı

Konya'da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı Konya'da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlere yönelik denetim yapıldı.

04.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:22
Konya 'da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı
KONYA - Konya'da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı gençlere yönelik denetim yapıldı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak kısıtlanmasının ardından polis ve bekçi ekipleri denetimlere başladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin en işlek yeri olan Alaaddin Bulvarında 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca, polis araçlarından 20 yaş ve altındakilerle 65 yaş ve üstü olanların da dışarıya çıkmamasına ilişkin sık sık anons yapıldı. Konya’da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Konya, 3. Sayfa

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Konya'da 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yapıldı
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