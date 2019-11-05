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Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu

KONYA'nın merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

05.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:10Konya'da 200 polisle narkotik ve asayiş operasyonu

KONYA'nın merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş uygulamasında 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde daha önceden tespit edilen adreslere şafak baskını yaptı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 200 polisle yapılan operasyonda evlerin çatı ve kömürlükleri didik didik arandı. Operasyonda evinde 15 gram eroin bulunan Hayriye Y. ile hakkında yakalama kararı olan Durmuş T. gözaltına alındı. Bir evde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Narkotik, Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

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