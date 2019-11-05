Haberler » Güncel » Konya'da 200 polisle 'şafak' operasyonu

Konya'da 200 polisle 'şafak' operasyonu

Konya'da 200 polisle 'Şafak' operasyonuKonya'da Özel Harekat ekipleri eşliğinde 200 tarafından bir mahalleye narkotik ve asayiş uygulaması amaçlı bir mahalleye operasyon düzenlendi.

05.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:00
Konya'da 200 polisle 'Şafak' operasyonu
Konya'da Özel Harekat ekipleri eşliğinde 200 tarafından bir mahalleye narkotik ve asayiş uygulaması amaçlı bir mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda evinde uyuşturucu bulunan Hayriye K. ile hakkında yakalama kararı bulunan Durmuş T. gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde suç işlemeye meyilli olabileceği üzerinde durulan daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 200 polisle yapılan operasyonda havadan da drone görüntüleriyle destek alındı. Operasyonda evlerinde çatı ve kömürlükleri dahil adeta didik didik arandı. Yapılan operasyonda evinde 15 gram eroin bulunan Hayriye Y. ile hakkında yakalama kararı olan Durmuş T. gözaltına alındı. Bir evde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
(
Konya'da 200 polisle 'şafak' operasyonu

Narkotik, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:08 Çikolata fabrikasında feci ölüm
19:10 Silahlı saldırı olayının zanlısı yakalandı
19:10 Gaziantep'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
19:10 Gaziantep'te lastik yüklü tır duvara çarptı: 1 ölü
19:10 İş Bankası, sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:14:57