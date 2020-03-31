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Konya'da 216 parça tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 216 parça tarihi eser ele geçirildi.

31.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:48
Konya'da 216 parça tarihi eser ele geçirildi
Konya 'nın Ereğli ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 216 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana- Aksaray kara yolu üzerinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolü yapıldı. Bu sırada arama noktasından otomobiliyle kaçmaya çalışan H.G., yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 13 yüzük şeklinde obje, 25 eski taş eser, 1 adet ok ucu, 3 adet eski küpe ile birlikte toplam 216 değişik şekil ve boyutlarda tarihi obje eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi. Araç sürücüsü H.G. şahıs hakkında adli işlem yapılırken, tarihi eserler ise Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Aksaray, Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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