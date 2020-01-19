Haberler » Güncel » Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

19.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:30Konya'da 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta kredi kartı bilgilerinin internetten kopyalanarak dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ç'yi gözaltına alındı.
A.Ç'nin 24 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:38  Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacak
07:36  Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:36  Yakalanan terörist, Demirtaş'ı itiraf etti: Örgüttekilere eğitim veriyordu
07:35  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:30  Malezya'ya kaçak olarak getirilen 150 konteyner plastik atık geri gönderildi
20.01.2020 07:39:09