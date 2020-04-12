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Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

12.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:18
Konya'da 25 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya 'nın Halkapınar ilçesinde 25 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.
İlçeye bağlı Seydifakılı Mahallesi'nde oluşan obruk, vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.
Seydifakılı muhtarı Mehmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 10 yıl önce de 3 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştuğunu anlattı.
Ünal, akşam saatlerinde oluşan obruğun halkı korkuttuğunu bildirdi.
O dönemin muhtarı tarafından obruğun içine toprak doldurularak kapatıldığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:
"Şimdi son günlerdeki yağışların etkisi ve eriyen kar suları bu bölgede su birikimine sebep oldu. Ardından bu obruk kendini daha geniş bir şekilde yeniledi. Bu bölge bizim için tehlike oluşturuyor. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, otlak alanların bol olduğu bir bölge. Çevrede tarımla uğraşan insanlarımızın olduğunu biliyoruz.
Kaymakamımızla, belediye başkanımızla görüşüp toprakla mı kapatılacak, tel örgüyle mi çevrilecek ona karar verilecek. Sonuçta burası tehlikeli. Kapaklı mevkisinde bu obruk tek değil. Bir kaç yerde daha obruk var. İleride 20 metre çapında, 4 metre derinliğinde bir obruk daha var. Bunun dışında da bir kaç tane daha küçük çapta çöküntü var."
Bölgede yaşayan vatandaşlardan Remzi Sanal (64), bilinçsiz sondaj çalışmaları ve açılan su kuyularının yer altı su hareketlerini değiştirdiğini belirterek, "Sondaj kuyuları ve su kuyularının obrukların oluşmasına neden olduğunu düşünüyorum. Bu bölge ilerisi için tehlike arz edebilir. Onun için yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını arz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkapınar, Konya, Güncel
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