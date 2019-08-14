Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:31 Konya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarındaki Beşkardeş Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli Kulu karayolu üzerinde tali yoldan karşı yola geçmek isteyen A.P. idaresindeki 06 YPZ 27 plakalı otomobil, sürücüsü alınamayan 68 AAK 157 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada kaza yapan araca arkadan gelen 68 AAD 654 plakalı otomobil de hızla çarptı. Kazanın ardından araçlar savrulurken, 06 YPZ 27 plakalı otomobilin sürücüsü A.P. ve araçta bulunan B.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı