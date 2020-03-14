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Konya'da 3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

14.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:18
Konya'da 3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmez Mahallesi'nde yaşanan kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
Takip sonucu ekipler, şüpheli Yılmaz E, Süleyman B. ile Ercan K'yi, sulama kuyularının trafolarından ve elektrik direklerinden çaldıkları bakır kabloların plastik kısmını, boş arazide soyarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada tel kesme makasları ve kablo soymada kullanılan aletler ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesine sevk edilen Yılmaz E, Süleyman B. ile Ercan K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Karapınar, Konya, Güncel

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