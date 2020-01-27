Haberler » Güncel » Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı - Haber

Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

27.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:24Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
'nın ilçesinde ağıla giren 2 köpeğin 30 koyunu telef etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bir yayladaki çiftlikte çalışan çoban, sabah saatlerinde yem vermek için ağıla girdiğinde 30 koyunun telef olduğunu gördü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen koyunların sahibi, ağıla giren 2 köpeğin, 4 saat boyunca saldırdığı koyunları tek tek telef ettiğini gördü. 80 koyunun bulunduğu ağılda, telef olan bazı koyunların hamile olduğu, 12 kuzunun da anne karnında telef olduğu öğrenildi.
Köpeklerin komşu çiftlikten geldiğini iddia eden ağıl sahibi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Karapınar, Sabah, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar
13:03  Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım
13:07  Rüzgâr havaalanının çatısını uçurdu
13:02  Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm kurası çekildi
13:07  Kayseri'de çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı
27.01.2020 13:09:23