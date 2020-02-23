Haberler » Güncel » Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Haber

Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 02:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:21Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

KONYA'nın ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. çevredeki ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

'da merkez üssü Derebucak ilçesinde saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.



Seydişehir, Derebucak, Deprem, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 03:54:02