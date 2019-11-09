Haberler » Güncel » Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - Haber

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

09.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:51Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

KONYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında merkez ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 58 DN 51 plakalı otomobile arkadan gelen 16 BUZ 96 plakalı otomobil çarptı, ardından gelen 42 B 9182 otomobil ile 06 LVZ 99 plakalı hafif ticari aracın da karışmasıyla 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.



İstanbul Caddesi, Selçuklu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:14 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
17:14 Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi
17:14 TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu
17:12 Kemeraltı'nda iş yeri yangını
17:12 Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:15:28