03.07.2019 10:59
Haberler» Güncel» Haber

Konya'da 5 bin yıllık saklı güzellik

Konya

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:01   5 sterline alınan satranç taşı 735 bin sterline satıldı
12:01   Bölgesel İşbirliği Toplantısı
12:00   Bakan Soylu: Prensibimiz düzenli göçü yönetmek, düzensiz göçü engellemek üzerinedir
12:00   Munzur Nehri'ne düşen Engin'in cansız bedeni, 19 gün sonra bulundu
12:00   Piri Reis'ten 58'de 43
12:00   Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı
12:00   ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor