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Konya'da 6 bin 810 kilogram tütüne el konuldu

Konya'da ihbar üzerine polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen baskında 6 bin 810 kilogram sigara tütünü ile 1 milyon 810 bin adet tek dal sigara makaronu ele geçirildi.

20.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:50Konya'da 6 bin 810 kilogram tütüne el konuldu
'da ihbar üzerine polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen baskında 6 bin 810 kilogram sigara tütünü ile 1 milyon 810 bin adet tek dal sigara makaronu ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada da 14 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine bir depoda gümrük kaçağı bulunduğu ihbarını değerlendirmeye aldı. ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Karatay ilçesinde belirlenen depoya baskın yapıldı. Ekipler tarafından depoda yapılan aramada 6 bin 810 kilogram sigara tütünü ile 1 milyon 810 bin adet tek dal sigara makaronu ele geçirildi. Yapılan aramalar sırasında TAPDK bandrollerinin gerçek olduğu ürünlerin, depo sahibi şahıs tarafından tütün ürünlerini bulundurmaya yetkili olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli ve Cihanbeyli ilçelerinde 'sokak satıcılarına ve kullanıcılarına' yönelik yaptığı çalışmada, 145 gram uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan ve 3 kişiye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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