Haberler » Güncel » Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber

Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'daki kaçak akaryakıt operasyonunda, plastik tanklara konulmuş 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

20.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32 Konya'da 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'daki kaçak akaryakıt operasyonunda, plastik tanklara konulmuş 63 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesindeki boş bir arazide, içerisi sıvı maddeyle dolu olan plastik tankların olduğu yönünde ihbar aldı.
Harekete geçen ekipler, plastik tankların içerisindeki sıvının kaçak akaryakıt olabileceğini değerlendirerek incelemelerde bulundu.
Polis, yaptığı inceleme ve ölçüm sonucu, 56 plastik tank içerisine konulan maddenin kaçak akaryakıt olduğunu belirledi.
Ekipler, 63 bin 300 litre kaçak akaryakıta el koyarken, bir kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48   Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek - Haber
12:48   Elazığ'da ADEM toplantısı - Haber
12:48   Ankara'da iş makinesi çalma girişiminde bulunan 5 şüpheli yakalandı - Haber
12:47   Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı - Haber
12:47   İstanbul cevat olçok: yeni partinin ismi ve logosu siyasi partiyi yansıtmıyor - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
20.12.2019 12:50:38