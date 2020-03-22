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Konya'da 65 yaş üstü yasağa kısmen uydu

KONYA'da çoğunlukla park ve bahçelerde oturan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu görüldü.

22.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:53
Konya'da 65 yaş üstü yasağa kısmen uydu

KONYA'da çoğunlukla park ve bahçelerde oturan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına kısmen uyduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerin de olduğu kalabalığın olması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bununla birlikte lokanta ve pastaneler de kapatıldı. Konya 'da ise pazar günü olmasına rağmen park ve bahçelerde hem 65 yaş üstü yasağına, hem de yoğunluk olmaması konusunda  kısmen uyulduğu görüldü. Alışverişin yapıldığı  bölgelerde ise aralarında 65 yaş üstü kişilerin de olduğu kalabalığın olması dikkat çekti. Lokantalarda yasağa uyup sadece paket servis yapmak için iş yerlerini açtı.  Polis ekipleri ise gelen ihbarlar üzerine, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki kişileri uyarıp, evlerine dönmeleri için ikna etti.

Hacı Mehmet Toker (65), "İhtiyaçlarımı almak için otobüsle geldim. Alışveriş yaptıktan sonra evime geri gideceğim. Emir gelene kadarda evden çıkmayacağız.  Kurullara ayılmasına tavsiye ediyorum" dedi.

Üniversiteye hazırlanan ve eksik not ve testlerini almak için  parkta buluşan bir grup genç ise 1 metre aralıklarla oturup, testleri paylaştı.  Bu gençlerden Ömer Faruk (19), "Aslında hiç çıkmamamız gerekiyor.  Üniversiteye hazırlandığımız için maalesef çıkmak zorunda kaldık. Kitap ve test eksiklilerimiz  vardı, onları tamamlamak amacıyla çıkmak zorunda kaldık. Biz de bunu en az hasarla halletmeye çalıştık. O yüzden birer metre arayla oturup, testlerimizi paylaşacağız. Sonra da evlerimize gidip, kendimizi izole edeceğiz. Yanımızda da sürekli kolonya taşıyoruz" dedi.

Aslı Çimen ise (19), "Maskemi taktım. Birer metre mesafe koydum. Mecbur olduğum için çıktım. Ailemde 65 yaş üstü yoktu ama bazı sokaklarda yaşlı insan olduğunu gördüm. Aslında otobüste olmasam durup, ihbar ederdim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Konya, Güncel

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