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Konya'da 81 ile 100 bin konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 iline inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'ya da 4 bin konut yapılacak.

16.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:32Konya'da 81 ile 100 bin konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 iline inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 'ya da 4 bin konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde yapılacak 100 bin konut projesi kapsamında Konya'ya da 4 bin konut inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle dar gelirli vatandaşlara yönelik TOKİ tarafından her yıl 81 ilde hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesinin müjdesini vermişti. 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ayrıntıları netleşmeye başlarken proje kapsamında Konya'ya da 4 bin konut inşa edilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya kazandırılacak 4 bin konut ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tüm Konyalılar adına teşekkür etti. Başvuruların yarın başlayacağını duyuran Başkan Altay, "Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi. Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi-TOKİ ortaklığında dar gelirli ailelere, Organize Sanayi çalışanlarına, şehit ve gazi yakınlarına, engellilere ve emeklilere yönelik hayata geçirilen 1.057 konutluk Ardıçlı Sosyal Konut Projesi'nin de tüm hızıyla ettiğini de sözlerine ekledi. - KONYA

Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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