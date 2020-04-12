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Konya'da aç kalan güvercinleri polis besledi

Konya'da sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri polis beslendi.

12.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:51
Konya'da aç kalan güvercinleri polis besledi
Konya 'da sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri polis beslendi.

Hükümet Meydanında her gün çevre esnafı ve vatandaşların beslediği güvercinler, korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilince aç kaldı. Meydandaki havuz etrafından toplanan güvercinlerin yem aradığını fark eden bölgede görevli polis ekibi yem bularak hayvanları besledi. Polis aracının etrafından toplanan kuşlar verilen yemi yerken bu anlar şehir kameralarına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hükümet, Konya, Polis, Güncel
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