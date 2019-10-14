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Konya'da "Adabı Muaşeret" Projesi

Konya'da Karatay Çatalhüyük Münise Lütfi Önal İlkokulu ile Ereğli Zengen Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun hazırladığı E-Twinning projesi kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan'da temel eğitim seviyesindeki öğrencilere adabı muaşeret kuralları öğretilecek.

14.10.2019 11:03Konya'da
Konya'da Karatay Çatalhüyük Münise Lütfi Önal İlkokulu ile Ereğli Zengen Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunun hazırladığı E-Twinning projesi kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan'da temel eğitim seviyesindeki öğrencilere adabı muaşeret kuralları öğretilecek.
Projede Türkiye'den 15 farklı okuldan 17 öğretmen, Azerbaycan'dan 7 farklı okuldan 10 öğretmenin yer aldığını belirten proje kurucusu Karatay Çatalhüyük Münise Lütfi Onat İlkokulu sınıf öğretmeni Mustafa Güdek, her ay bir meslek alanına yönelik çalışma yapılacağını söyledi.
Güdek, "Çalışmaların amacı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulda, hastanede, ibadethanelerde, sporda ve trafikte nasıl davranılması gerektiği anlatılarak adabı muaşeret kurallarını öğrenmelerini amaçlamaktayız. Projeye ekim ayında başladık. Harika bir öğretmen grubu oluşturduk ve çalışmalar çok güzel yürüyor." dedi.
Projenin nisan ayında sona ereceği belirtildi.

Azerbaycan, Türkiye, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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