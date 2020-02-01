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Konya'da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

01.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:42Konya'da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AE 626 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolcu A.K.'nin hafif şekilde yaralandığı, sürücü A.D.'nin ise yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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