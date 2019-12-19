Haberler » Güncel » Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber

Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12Konya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İsmail Küçüker (45) idaresindeki 42 DEH 57 plakalı otomobil, merkez ilçesi Fetih Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan ve kalbi duran Küçüker'e araç içerisinde müdahale etti.
Küçüker, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı.
Ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Küçüker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14 Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti - Haber
13:13 Çorum'da, 1,2 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
13:13 Kılıçdaroğlu "Yerel yönetimler ve turizm zirvesi"nde konuştu - Haber
13:13 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
13:08 Didim CHP'de yeni yönetim mazbatasını aldı - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
19.12.2019 13:14:50