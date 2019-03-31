Konya'da, AK Parti Adayı Altay Yeniden Başkan

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KONYA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut Başkan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay seçildi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?İnşaat mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Konya'nın metropol ilçelerden Selçuklu'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfuslu ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.- Konya