22.06.2019 10:55
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Konya'da akü hırsızlığı

Konya

Konya'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Konya 'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde kamyonlardan 15 akü çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K. (20), M.B. (19), C.D. (18), T.T. (18) ve E.D. (16) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlıların, ifadelerinde "Paraya ihtiyacımız vardı. Zararları ne ise karşılamak istiyoruz." dedikleri öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği , Konya Emniyet Müdürlüğü , Konya , Güncel

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