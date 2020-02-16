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Konya'da, apartmanda depo yangını

KONYA'da, apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılan, plastik malzemelerin bulunduğu dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

16.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:10Konya'da, apartmanda depo yangını

KONYA'da, apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılan, plastik malzemelerin bulunduğu dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'ndeki apartmanın 1'inci katında, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Binanın zemin katında bulunan fırının deposu olarak kullanılan dairedeki yangını fark edenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İçerideki plastik malzemelerin yanmasıyla yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesi sırasında toplanan kalabalıktan bazılarının cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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