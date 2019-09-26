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Konya'da araç farıyla tavşan avına ceza

Konya'da araç farıyla tavşan avı yaptığı iddia edilen 3 avcıya toplamda 3 bin 604 lira para cezası uygulandı.

26.09.2019 14:12Konya'da araç farıyla tavşan avına ceza
Konya'da araç farıyla tavşan avı yaptığı iddia edilen 3 avcıya toplamda 3 bin 604 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde koruma kontrol faaliyeti yürütürken Başarakavak Mahallesi'nde araç farıyla tavşan avı yaptığı belirlenen 3 avcıyı yakaladı.
Üç avcının av belgesi olmadığını da tesbit eden milli parklar görevlileri, farla tavşan avında kullanıldığı belirlenen 1 otomobil, 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile avda vurulmuş 2 tavşana el koydu.
Avcılar hakkında kara avcılığına muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 44, tazminat bedeli olarak da bin 560 lira olmak üzere toplamda 3 bin 604 liralık idari para ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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