Konya'da Arı Kovanı Hırsızlığı

Konya
'nın Ahırlı
ilçesinde arıcılık yapan kişinin 12 arı kovanı çalındı.
Ahırlı ilçesi Merkez
Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Selami Şen, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının bulunduğu bölgeye geldiğinde bazılarının yerinde olmadığını fark etti.
Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan Şen, 12 kovanın çalındığını tespit edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Ahırlı Jandarma
ekipleri, yaptığı incelemenin ardından hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA