Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan ata çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

29.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:56
Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan ata çarparak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Veysal Berk (64) idaresindeki 35 BES 91 plakalı tır, Konya - Ankara kara yolunun 135. kilometresi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen tırın sürücüsü Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Berk'in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tırın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Konya, Kulu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Haberler
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Haberler››Güncel››Konya'da ata çarparak devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 00:36: Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem - Haber 00:34: ABD'den yurda getirilen vatandaştan teşekkür videosu - Haber 00:32: Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı - Haber 00:28: Kosova'dan Kovid-19 yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür - Haber 00:12: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler