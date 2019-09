Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında Konya 'da çok sayıda etkinlik yapılacak.Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Konya'da da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilk program Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda öğretmenlere ve emniyet personeline yönelik "Hava Kalitesi" konulu eğitim programı oldu. Eğitime katılan eğitmenler, aldıkları bilgileri öğrencilere aktarmak için çalışmalar yürüttü.Minik öğrenciler hem eğlendi hem öğrendiDaha sonra yine Selçuklu Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları ve toplu taşıma araçlarının önemi, güvenli yürüyüş ve bisiklete binme ile ilgili atölye çalışmaları ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın birçok yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl Konya'da da birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Altay,"Doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak adına Avrupa'nın 2 bini aşkın şehrinde eş zamanlı düzenlenecek bu büyük organizasyonun parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu.Çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek"Hava Kalitesi Eğitici Eğitimi" ve ilkokul öğrencilerine yönelik güvenli yürüyüş ve bisiklet kullanımı etkinliği ile başlayan programlar kapsamında her gün farklı organizasyonlar yapılacak. 17 Eylül Salı günü Ahilik Haftası yürüyüşü ile temiz hava kalitesini destekleyici elektrikli ve doğalgazlı otobüsler sergilenecek. 18 Eylül Çarşamba günü öğrencilere yönelik temiz hava merkezi gezisi, sosyal medya etkinliği, Sille'de uçurtma etkinliği ve piknik organizasyonu yapılacak. 19 Eylül Perşembe günü profesyonel bisikletçilerden oluşan bir grup Ankara'dan Konya'ya bisikletlerle gelerek etkinliğe katılacak. Yine aynı gün Temiz Hava İçin Renkli Eller Etkinliği, protokolün katılımı ile 'Temiz Hava' temalı yürüyüş ve bisiklet etkinliği gerçekleştirilecek. 20 Eylül Cuma günü ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, etkinliklere katılarak şehrin tarihi mekanlarını ziyaret edecek. 21 Eylül Cumartesi günü 'Bisikletinle Gel' sinema etkinliği yapılırken, son gün olan 22 Eylül Pazar ise programlar 'Arabasız Gün etkinliği' ile sona erecek.Etkinlikler kapsamında 19 Eylül'de Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilecek programlara Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank da katılacak. Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde birçok ülkede kutlanan ve bir Avrupa Komisyonu kampanyası olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" ile belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, insanların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine teşvik edilmesi amaçlanıyor. - KONYA