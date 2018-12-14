Konya'da Aydınlatma Direklerine Çarpan Tır Mezarlığa Devrildi

Konya
'nın merkez Karatay
ilçesinde, mezarlığa devrilen yem yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Eyüp
Biltekin idaresindeki 32 KF 920 plakalı yem yüklü tır, Tatlıcak
Mahallesi'nde yoldan çıktı.
Aydınlatma direklerine çarpan tır, Tatlıcak Mezarlığı'na devrildi.
Aracın kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Biltekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tırın aydınlatma direklerine zarar vermesi nedeniyle mahalleye yaklaşık 3 saat elektrik verilemedi.
Eyüp,Karatay,Konya
14 Aralık 2018 Cuma 10:09