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Konya'da, bahisle köpek dövüştüren 10 kişi hakkında soruşturma

Konya'da, bahisle köpek dövüştüren 10 kişi hakkında soruşturmaKONYA'nın Akşehir ilçesinde, ormanlık alanda bahisle köpek dövüştürürken görüntüleri ortaya çıkan 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

30.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:15
Konya'da, bahisle köpek dövüştüren 10 kişi hakkında soruşturma
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, ormanlık alanda bahisle köpek dövüştürürken görüntüleri ortaya çıkan 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest kalan kişiler hakkında, idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak'tan soruşturma başlatıldı.
Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Kurucu Başkanı Mehtap Özer, Konya'da bahis karşılığında dövüştürülen köpeklerin görüntüsünü görünce güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dövüşlerin, Akşehir'de gerçekleştirildiğini belirledi. Bahisle köpek dövüştüren 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 10 kişi hakkında, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesine göre, 2'nci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır. Türk Ceza Kanunu'nun 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' maddesine göre de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
Köpek dövüşlerinin Türkiye'nin birçok yerinde yapıldığını belirten hayvansever Mehtap Özer, "Bu işi Türkiye'nin birçok yerinde yapıyorlar. Hayvanları dövüştürüp, bunun üzerinden para kazanarak, bu işi meslek haline getirmişler. Belli bir grup var. Bu işi yıllardır yapıyorlar. Biz bu işin peşindeyiz. Onların bu hayvanları bir maşa gibi kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Sadece para cezası kesilip, bunlar serbest bırakılmasın. Hayvan hakları yasası Türk Ceza Kanunu kapsamına bir an önce alınmalı ve bu kişiler adalet önünde hesap vermelidir" dedi. Konya’da, bahisle köpek dövüştüren 10 kişi hakkında soruşturma

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Akşehir, Konya, Güncel, Haber

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