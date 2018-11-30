Konya'da Bakan Pakdemirli'ye Protesto! Bazı Çiftçiler Salonu Terk Etti

'81 İlden Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi' Konya'da düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Bakan Pakdemirli'yi konuşma yaptığı sırada bazı çiftçiler protesto etti.

"BİZİ DİNLEMEYEN BAKANI BİZ DE DİNLEMEYİZ"

Bakan Pakdemirli'nin konuşmaya başlaması ve Türk çiftçisi ile Avrupa'daki çiftçileri kıyaslaması üzerine programa katılan çiftçilerden bazılar salonu terk etti. Yerlerinden kalkarak Pakdemirli'nin konuşmasını kesen çiftçiler, "Bizim halimiz ortada. Bizim kazandığımız da devlete verdiğimiz de belli. Bizi dinlemeyen bakanı biz dinlemeyiz" diyerek salonu terk etti.

Çifçilerin salondan çıkmalarının ardından konuşmasına devam eden Pakdemirli, şunları söyledi: "Türkiye, başkanlık sistemine geçti. Başkanlık sistemiyle ilgili milletin refahının ve hizmetin artırılması konusunda beklentileriniz var. Bunlar da tabii normal. Beklentilerin yavaş yavaş semerilerini görmekle beraber, birkaç yıl içerisinde bu sistemin Türkiye'nin yapısına daha uygun olduğunu hep birlikte göreceğiz. İlk semerilerinden biri, azalan bakanlık sayısı. Yani bürokrasimiz azalacak. İki bakanlık birleşti, Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

"SİZE DAHA YAKIN OLACAĞIZ"

İnşallah yakın zamanda havza bazlı üretim yapıyoruz. 81 ili dolaşıyorum, şunu gördüm. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar küçük problemler Ankara'ya gelene kadar ya çok büyüyor veya hiç Ankara'ya ulaşmıyor. O zaman biraz daha yerinde yönetim. Sizin ürün deseninizi bizim Ankara'da yapmamamız lazım. Alacağınız desteğin ne olacağını Ankara'da bizim karar vermememiz lazım. Çok iyi niyetlerle işler yapıyoruz. Ama biraz sizden uzak olunca bazen de yanlış kararlar alabiliyoruz. Danışmanlık firmalarımız, çiftçilerimiz, üreticilerimiz… Onlara gideceğiz, dinleyeceğiz. Henüz 4 aydır görevde olmama rağmen 35 ile gittim. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 81 ili tamamlamayı hedefliyorum. Size daha yakın olacağız. Sizlerle yerinde yönetimi hallediyor olmamız lazım. Sene başından sonra havzaların başına yönetici atıyor olacağız. Onlar karar veriyor olacak. Yetkilerimizi biraz daha devrediyor olacağız ama doğru kararlar sizin ihtiyacınız.

"RAKAMLAR ÜZERİNE OYNAMAYALIM"

Tarım bana göre savunma sanayisinden daha önemli. Çünkü füzeleriniz, uzay mekiğiniz, helikopter ve uçağınız olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiçbir anlamı yok. O yüzden tarımın önemini hakikaten bilmemiz lazım. Türkiye'de görüyorum birçok insan yazmadan katip, okumadan alim. Herkes bu konuda yorum yapmaktan çekinmiyor. Mutlaka bu işin ciddiyetini ele alıp siyasetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla topyekun bu zor ev ödevi yapmamız gerekiyor. Bu ev ödevi ne, yüzde 50 tarımsal hasılayı artırmamız lazım. Çok akıllıca, doğru iş planıyla, üreticiyle el ele aşacağımız bir iş. Türkiye'de her şey kötü mü, yok. Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyisiz. Bunun lamı cimi yok. Bu sizlerin başarısı. Uluslararası istatistiklerle ön plana çıkmış rakamlardır. Bunlara dahi muhalefet şöylesin, böylesin diyebiliyor. Rakamlar üzerinde oynamayalım.

"TAVUĞU YİYECEĞİZ, ETİ DE YİYECEĞİZ"

Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Vatandaş 6 kilo et yiyorken, şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Bu, bir yılda tabii, altını çizelim. Bir yılda 15 kilo vatandaşımız et yemeye başlamış. Balığı 2002'de 6 kilo yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. Gıdadan sorumlu bakan olarak ben de doğru diyet tavsiyesinde bulunmayı kendime ödev ediniyorum. Doğru diyet, balığı yiyeceğiz, tavuğu yiyeceğiz, eti de yiyeceğiz."