Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler

Konya'da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde, yasa dışı avlanmaya karşı denetim ve kontroller devam ediyor.

10.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:00
Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler
Konya 'da ticari balık avcılığının yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde, yasa dışı avlanmaya karşı denetim ve kontroller devam ediyor.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine bağlı ekipler, Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneğinin de (KAOBDER) verdiği destekle, Konya-Beyşehir kara yolu üzerinde bulunan Altınapa baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Karadan ve botla su yüzeyinden yapılan denetimlerde, balık avı yapmak maksadıyla kaçak avcılar tarafından baraj sularına serildiği tesbit edilen binlerce metre sahipsiz balıkçı ağı ele geçirildi. Ağlar göl sularından toplanarak çıkarılırken ağ gözlerine takılan çok sayıda canlı balık tekrar sulara bırakıldı. Ele geçirilen ağlar daha sonra yakılarak imha edildi.
Ağları toplamakta iken denetim ekiplerini fark eden bazı kişilerin, karanlıktan ve bölgedeki sık çalılıklardan istifade ederek kaçtıkları öğrenildi.
Baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimlerin bundan böyle de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Güncel ››Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar - Haber 10:32: Kaymakamlık personelinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL bağış - Haber 10:32: Adana sokaklarında koronavirüs etkisi - Haber 10:32: Gercüş'te "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" Projesi - Haber 10:30: Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı - Haber 09:57: 1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda! - Haber