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Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladı

Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladıKONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan alışveriş merkezlerinden bazıları bu sabah kapıları açtı.

11.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:11
Konya'da bazı AVM'ler hizmet vermeye başladı
KONYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı kalan alışveriş merkezlerinden bazıları bu sabah kapıları açtı. AVM'lere gelen kişiler ateşleri ölçülerek ve maskeli olarak içeriye alındı.
Selçuklu ilçesinde koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle 15 Mart'ta kapanan AVM'lerden bazıları normelleşme planı adımları kapsamında bu sabah itibariyle kapılarını açtı. AVM'lere, gelen müşterilerin maskeli olarak içeriye alan güvenlik görevlileri aynı zamanda vatandaşların ateşlerini de ölçüyor. Bugün açılan AVM'ler saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer AVM'ler ise 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayacak.
'AVM'LER SOSYAL YAPININ VAZGEÇİLMEZİ'
Sosyal yaşamda AVM'lerin önemli bir rolü olduğunu belirten Selçuklu ilçesindeki bir AVM'nin Genel Müdürü Sinan Akdemir, şunları söyledi:
"Alışveriş merkezleri sosyal yapının vazgeçilmezlerinden biridir. İnsanların hem alışveriş hem keyif yerleridir. O yüzden büyük bir eksikliği dolduruyorlar. 15 Mart'tan bu yana bütün alışveriş merkezleri faaliyetlerine ara verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak bazı alışveriş merkezleri bugün itibariyle, bazıları da 1 Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayacaklar. Biz gerekli önlemleri aldık. Alt yapı olarak, havalarında müsait olması durumuyla klimaları kontrollü çalıştırarak temiz havayı içeriye alarak iklimlendirmeyi sağlıyoruz. Bütün zeminler, yürüyen merdiven bantları, tuvaletler ve lavabolar hepsi dezenfekte edildi. Gün içerisinde de her yer en az üç kez temizleniyor. Oturma ünitelerinin hiçbiri yok. Hepsini kaldırdık. Girişlerde herkesin maskeli olarak içeriye alınması sağlanıyor, ateşleri ölçülüyor ve el değmeden ayak pedalıyla çalışan el dezenfektanları bulunduruyoruz. 1 Haziran'a kadar bir ara geçiş dönemi uygulayacağız. Saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezimiz faaliyette bulunacak. Ben daha az vatandaş bekliyordum ancak bir nebzede olsa insan yoğunluğu olduğunu gözlemliyoruz." Konya’da bazı AVM’ler hizmet vermeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuklu, Sabah, Konya, Güncel, Haber

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