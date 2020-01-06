Haberler » Güncel » Konya'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi - Haber

Konya'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

06.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:43 Konya'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi
'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

ilçesinde okulların sabah tatil edilmesinin ardından , Hüyük, Hadim ve Seydişehir ilçelerinde okullar öğleden sonra tatil edildi. Akşehir'de devam eden kar yağışının ulaşımda sorun oluşturabileceği değerlendirilerek okullarda eğitime yarım gün ara verilirken, hamile ve engelli memurlar da yarım gün idari izinli sayılacak. Akşehir'deki kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ile KOSKİ ekipleri tarafından da kar temizliği çalışmaları yapılıyor. İlçe genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, kar temizliği çalışmaları kapsamında yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor. - KONYA

Derebucak, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
15:24   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:27:55