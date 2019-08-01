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Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, belediyede uğradığı silahla saldırı sonucu bacağından yaralandı.

01.08.2019 18:45
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken makamına gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan Osman Nuri Atçeken olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BELEDİYE BİNASININ KORİDORUNDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Ereğli Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, belediye binasında koridorda bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atçeken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Ereğli Belediye, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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