Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Doğanhisar
Belediye Başkanı İhsan Öztoklu
'nun uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Başköy
Mahallesi'nde, Öztoklu'nun bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin önceki dönem belediye başkanı Abdullah K. oğulları Abdurrahman K. ve Osman K. ile daha önceden sosyal medya üzerinden Öztoklu'yu tehdit ettiği tespit edilen İ.K. (44) ve N.Y.'nin (20) emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Akşehir
Adliyesine sevk edildi.
Olay
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Ilgın
Dr. Vefa Tanır
Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti
Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alınmıştı.
Cumhur İttifakı'nın MHP
'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.
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Kaynak: AA