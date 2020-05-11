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Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladı

Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladıKONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere hizmet verilmeye başlandı.

11.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:53
Konya'da berberlerde 'tedbirli' mesai başladı
KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere hizmet verilmeye başlandı. Tıraş etmeyi özlediğini belirten berber Ali Yıldız, "51 gündür kapalıydık. Mesleğimizi yapmayı özlemişiz. Bütün hazırlıklarımızı yapıp, iş yerimizi steril hale getirdik. Müşterilerimizden çok fazla talep var" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla müşteri hizmetine yeniden açıldı. Berberlere gelen müşterilerin elleri önce dezenfekte ediliyor. Birer koltuk boşluk bırakılarak, içeri alınan müşteriler, tek kullanımlık malzemelerle tıraş ediliyor. Berberler ise siperlik ve maske takarak, önlemlerini alıyor. İş yeri açılır açılmaz müşterilerini tıraş etmeye başlayan berber Ali Yıldız, "51 gündür kapalıydık. Mesleğimizi yapmayı özlemişiz. Sabah erken saatlerde gelip, tekrar temizliğimizi yaptık. İş yerimize gelen müşterilerimizin ellerine önce dezenfektan döküyoruz ardından müşterimizin oturacağı koltuğu dezenfekte ediyoruz. Daha sonra tek kullanımlık malzemelerle müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Hem müşterilerimiz hem de kendi sağlığımız için steril ortam hazırladık. Çok fazla talep var. Sağlıklı ortamda tıraşa devam edeceğiz" diye konuştu.
Müşterilerden Mustafa Eren ise "İlk çağ insanları gibi olduk. Uzun zamandır tıraş olamıyorduk. Bugün kendimize bakım yapacağız. Ortam steril bir şekilde hazırlanmış. Kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.
Hasan Selen de "Berberlerin açılacağını öğrenince hemen berberimi arayıp randevu aldım. Evde eşime tıraş olmuştum. Şimdi berberime gelip tıraş olacağım. Açıldıkları için çok mutluyum" diye konuştu.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında saat 21.00'e kadar müşterilere hizmet verilecek.
( Konya’da berberlerde ’tedbirli’ mesai başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Yıldız, Kuaför, Konya, Güncel, Haber

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