16.07.2019 15:24
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Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Camiatik Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Afganistan uyruklu Mobarek Shah, bıçakla yaralandı.
Ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırılan Shah, ardından Konya'ya sevk edildi. Shah, Konya'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheliler J. A. (26) ile M.Ç. (38), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Afganistan, Ilgın, Konya, Güncel

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