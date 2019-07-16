Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Camiatik Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Afganistan
uyruklu Mobarek Shah, bıçakla yaralandı.
Ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırılan Shah, ardından Konya'ya sevk edildi. Shah, Konya'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheliler J. A. (26) ile M.Ç. (38), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.