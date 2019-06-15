15.06.2019 10:05
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Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya

Konya'da yan bakma meselesi nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Konya'da yan bakma meselesi nedeniyle iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Adaklı Sokak'ta, Yusuf Ç. (19) ile Mücahit Ç. (20) arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mücahit Ç, Yusuf Ç.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yusuf Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın adında kaçan şüpheli Mücahit Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak evinde gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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