Konya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:03



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:03

Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde, Alaaddin Bulvarı'nda yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Koç (37) ile Hasan Hüseyin E. ve Hasan S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Coşkun ve Koç bıçakla yaralandı.Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Hasan S'yi gözaltına alan polis, kaçan diğer şüpheli Hasan Hüseyin E'yi yakalamak için çalışma başlattı.