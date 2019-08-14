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Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'da Suriye uyruklu ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

14.08.2019 10:55
Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Konya'da Suriye uyruklu ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Karatay ilçesi İstanbul Caddesi'nde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Suriye uyruklu A.H.S. (27) ile iki kayınbiraderi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H. ve E.H. ile A.H.S. bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheliler M.H. ve E.H. tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

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