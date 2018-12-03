Konya'da Bıçaklı Kavgada Afganistan Uyruklu 3 Kişi Yaralandı

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan
uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram
ilçesi Şükran Mahallesi
Sarraflar Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (24), Gayyur H. (25), yolda karşılaştıkları bir grupla henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacak ve karın bölgelerinden bıçakla yaralanan Resul Ö., Yasin N. ve Gayyur H.'nin ilk müdahaleleri ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Konya
Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - Konya
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:18