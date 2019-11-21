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Konya'da bir binanın çatısı alev alev yandı

Konya'da bir binanın çatısı alev alev yandı Konya'da binanın çatısında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındıKONYA - Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

21.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:09
'da bir binanın çatısı alev alev yandı
Konya'da binanın çatısında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alındı
KONYA - Konya'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinden merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokak üzerinde araç geçişlerini kontrol altına alırken, vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa gelen itfaiye ekipleri binanın çatısını saran alevlere müdahale etmeye başladı. Yaklaşık bir saat süren yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina sakinlerinden dumandan etkilenen olmazken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Konya'da bir binanın çatısı alev alev yandı

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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