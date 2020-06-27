Konya'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu
27.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:38
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sorası evi yanan daire sahibi ile apartman sakinleri arasında tartışma yaşandı.

Yangın, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ç.'ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı. Daireden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın nedeniyle apartman tahliye edildi. Yangının mutfak tüpünden çıktığını belirleyen itfaiye, oksijen ve gaz maskesi takarak girdiği mutfakta yanan tüpü önce ıslak battaniye ile üzerini örtüp söndürmeye çalıştı. İtfaiye, su sıkarak tamamen söndürdüğü tüpü balkona çıkardı. Yangın sonucu mutfak eşyalarının ve dolaplarının zarar gördüğü belirlendi. Bu arada, yangın haberini alarak çalıştığı iş yerinden gelen evde kirada oturduğu öğrenilen Zafer C.'ye apartman sakinleri "neredesin, nereden geliyorsun" diye tepki gösterince gerginlik yaşandı. Kendisine tepki gösteren bir kişinin üzerine yürüyerek, "işimden geliyorum" diyen Zafer C. ile "sokağa çıkma yasağı var, ne işinden geliyorsun' sözleri ile aralarında başlayan tartışma, araya giren polis tarafından kavgaya dönüşmeden önlendi. Yangının, mutfak bölümünde aile fertlerinin kahvaltı yapmaya hazırlandığı sırada meydana geldiği ve mutfak tüpünden kaynaklandığı tespit edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››3. Sayfa››Konya'da bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:40: Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu - Haberler 00:38: Nevşehir'de arabalı sinema keyfi devam ediyor - Haberler 00:31: Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler 00:18: Bursa'da korku dolu saatler...Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu - Haberler 00:15: 27 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu - Haberler 23:21: Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti - Haberler 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı