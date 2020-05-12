Konya'da bir evdeki gizemli yangınlarla ilgili uzman pedagog Yangın çıkarma hastalığı var

Konya'da bir evdeki gizemli yangınlarla ilgili uzman pedagog: "Yangın çıkarma hastalığı var"KONYA'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıkan yangınlar, gizemini koruyor.

12.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:55
Konya'da bir evdeki gizemli yangınlarla ilgili uzman pedagog: "Yangın çıkarma hastalığı var"
KONYA'da, Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Uzman Pedagog Duygu Ayhan, olayın psikolojik bir boyutunun olabileceğini belirterek, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir."dedi. Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaklaşık 1 aydır farklı zamanlarda çıkan yangınlardan üçüne itfaiye ekipleri müdahale etti.
İTFAİYE, YANGINLARDAN 3'ÜNE MÜDAHALE ETTİ
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından hazırlanan raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
'YANGINI BEN ÇIKARMIYORUM'
İlk 1 yıl önce, en son da yaklaşık 1,5 ay önce psikologa gittiğini ve doktorların hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtip, uyku düzeni için ilaç verdiklerini söyleyen Duha Aslantaş, yangını kendisinin çıkarmadığını belirtti. Duha Aslantaş şunları söyledi: " Ben yangın çıkardığımı pek düşünmüyorum. Ben bu odada otururken diğer odada yangın çıkıyordu. Ben o odaya hiç gitmiyordum. Annemde görüyordu, bunları annemde biliyor. Benim üzerimdeki hırkam bile yanmıştı."dedi.
TEDAVİ PLANLAMASI GEREKİR
Anne ve kızın evinde yaşanan olayı değerlendiren Uzman Pedagog Duygu Ayhan, psikolojik olarak yangın çıkarma hastalığının olduğunu ve yaşanan bu olayda da böyle bir durumun yaşanabileceğini ifade etti. Duygu Ayhan, şunları söyledi:
"Psikolojik olarak baktığımızda yangın çıkarma hastalığı var. Burada vakaları iyi analiz etmek lazım.Yangın çıkarma hastalığı bir dürtü kontrol bozukluğudur ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ailenin haberini izlediğim ve incelediğim kadarıyla ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir. Onun için bu rahatsızlığın önüne geçmek adına vakayı daha detaylı tanımlamak lazım. Bunun için evin içerisine veya dışarısına kamera yerleştirilebilir. Ortada somut bir şeyler varsa bunlar ortaya konulabilir. Sonrasında eğer aile bireylerinden birisinin yangın çıkardığı görülür, düşünülüyorsa, bunun üzerine tedavi planlamak gerekir. Bunun tedavisi de mümkün. Bilişsel davranış terapi veya psikoterapi ile problem ortadan kalkabilir."
ÇOCUKKEN TRAVMALARA MARUZ KALINMIŞ OLABİLİR
Bu tür vakalarda çocukken travmalara maruz kalınmış olabileceğini de ifade eden Duygu Ayhan, "Piromani de kişi yangın çıkardığının farkındadır ve bundan büyük bir haz duyar. Gerginliğini azaltmak adına yangınlar çıkarır. Sonrasında da herhangi bir suçluluk hissetmez. Oranlarda kadınlar erkeklere göre daha az. Ama pek çok vakada görünen tablo şu; kişilerin çocukluk travmalarına maruz kalmış olması, çocukken eşlik eden başka hastalıkların olması, alt ıslatma gibi anti sosyal kişilik bozukluğu gibi. Yani başka psikolojik bozukluklarla beraber bu dürtü kontrol bozukluğu da ortaya çıkabilir."diye konuştu. Konya’da bir evdeki gizemli yangınlarla ilgili uzman pedagog Yangın çıkarma hastalığı var

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Aslan, Meram, Konya, Güncel, Haber

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