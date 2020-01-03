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Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı. İddialara göre eşinden boşandıktan sonra İstanbul'a taşınan kadın, eşinin başka bir kadınla yaşadığını öğrenince Seydişehir'e geldi. Eşiyle birlikte yaşadığı öne sürülen kadının evine giden saldırgan, silahla ateş ederek diğer kadını öldürdü. 1 kişiyi yaraladı.

03.01.2020 23:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:37

'nın ilçesinde Özlem G., boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan bir başka kişi de seken kurşunlarla yaralanırken saldırgan kadın olay yerinden kaçtı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ, SALDIRGANIN BOŞANDIĞI EŞİYLE BİRLİKTE YAŞADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Olay, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi 202 Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de yaşayan Özlem G. kocası T.K'den boşandıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı. Tekrar Seydişehir'e gelen Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G, Süngülü'nün kızının kapıyı açmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü'ye ateş etti.

KADIN ÖLDÜ, KOMŞUSU YARALANDI

Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN KADIN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
İLGİLENMİYORUM: Bu haber gündem olmaz, çünkü katilin erkek olması lazım ki millet cinsiyetçilikten primi kassın çöp haber.
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ADALET YOK: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıp , aileyi yıkmak için çaba sarf edenler bu habere ne diyecekler acaba , çok merak ediyorum .
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SALİH: Yüzünü buzlasalar da cani kadının ne menem bir şey olduğunu, kocasının neden kaçıp da başka kadına gittiğini anlamak güç değil. Merhumeye tanrıdan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah.
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3. Sayfa

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