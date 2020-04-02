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Konya'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Konya'da bir mahalle daha karantinaya alındı Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir mahalle korona virüs şüphesiyle önlem almak amacıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

02.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:43
Konya 'da bir mahalle daha karantinaya alındı
KONYA - Konya'nın Ilgın ilçesinde, bir mahalle korona virüs şüphesiyle önlem almak amacıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki bir kadının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Ilgın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaklaşık 3 bin nüfuslu Argıthanı Mahallesi için karantina kararı alındı. Mahalle karantinaya alınırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Ilgın Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdığı, sağlık ekiplerinin ise evlerinden dışarıya çıkmasına izin verilmeyen vatandaşlara yönelik olarak sağlık taramasına başladığı bildirildi. Bu çerçevede mahallede 59 yaşındaki bir kadının korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı, testi pozitif çıkan kişinin ise ye İzmir'den gelen misafirden aldığı belirtildi.
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Konya’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ilgın, Konya, 3. Sayfa

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Konya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
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