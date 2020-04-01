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Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

01.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:28
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.

Beyşehir Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.

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Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Beyşehir, Esence, Konya, Güncel
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