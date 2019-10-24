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Konya'da bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide toprağa gömülü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

24.10.2019 11:18Konya'da bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide toprağa gömülü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
Bir avcı tarafından ilçenin Nasuhpınar mevkisindeki boş arazide bulunan cesetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna getirilen ve büyük kısmı çürüdüğü belirlenen cesedin sağ elindeki iki parmağından, özel dolgu işlemiyle parmak izi alındı.
Parmak izi taraması sonucu cesedin, yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu Davud Mullahim'e (41) ait olduğu tespit edildi.
Göğsüne aldığı kesici alet darbesi sonucu öldüğü belirlenen Mullahim'in, iç çamaşırları ile gömüldüğü, üzerindeki kıyafetlerin de çıkarılıp poşetle yanına bırakıldığı öğrenildi.
İlçede çobanlık yaparak geçimini sağladığı belirlenen maktulun, 3-6 ay önceki bir tarihte öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Karapınar ilçesindeki boş arazide 12 Ekim'de kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi bulunmuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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