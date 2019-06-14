14.06.2019 15:15
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Konya'da bulunan maymun koruma altına alındı

Konya'da bulunan maymun yakalanarak koruma altına alındı.

Konya'da bulunan maymun yakalanarak koruma altına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sokakta bir maymun dolaştığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesi ekipleri, bir evin bahçesinde yakaladıkları maymunu kafese aldı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen hayvan, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.
Hayvanat Bahçesi yetkilileri, doğal yaşam alanı Orta Amerika olan "örümcek maymun" cinsi hayvanın 8-10 yaşlarında erkek olduğunu, diğer maymunların yanına yerleştirildiğini ve uyumda bir problem yaşamadığını bildirdi.
Maymunun beslendiği yerden kaçtığı ya da sahibi tarafından dışarı bırakıldığı tahmin ediliyor.Konya'da bulunan maymun koruma altına alındı
Kaynak: AA
Buhara, Selçuklu, Merkez, Konya, Güncel

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