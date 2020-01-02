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Konya'da Büyükşehir'den 5. hayat boyu öğrenme çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı, bu yıl "Meslek Atölyeleri ve İyi Örnekler" temasıyla yapıldı.

02.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:24 Konya'da Büyükşehir'den 5. hayat boyu öğrenme çalıştayı
Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı, bu yıl "Meslek Atölyeleri ve İyi Örnekler" temasıyla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik, ve Eğitim Dairesi tarafından 5. Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı düzenlendi. Bu yıl "Meslek Atölyeleri ve İyi Örnekler" konu başlığıyla gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayına; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Sakarya ve Okan Tekkalan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Dairesi Başkanı Alper Oral, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Nadi Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürleri, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), Gençlik Merkezi, Bilgehane ve Spor Şube Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

İki gün süren çalıştayın ilk gününde Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Prof. Dr. Ünsal Sığrı, "21. Yüzyılda Yetişkin Eğitimi ve Yönetici Yetkinlikleri" konulu bir konferans verdi. İkinci günde ise farklı oturumlarda; "Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Ahşap Atölyesi", "Lise Akademileri", "KOMEK Kooperatif ve Atölyeleri", "Öğretmen Puanlama Sistemi, Başvuruları ve Yerleştirmeleri" ile "Spor Merkezleri" konularında katılımcılara eğitimler verilirken yeni döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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